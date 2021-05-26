Полиция установила похитителей денег из депозитариев в банках Москвы

Полицейские установили злоумышленников, похитивших деньги из депозитарных ячеек ряда коммерческих банков в Москве. Об этом 26 мая рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В производстве находится уголовное дело… возбужденное 8 февраля 2021 года в отношении неустановленных лиц по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража») по факту тайного хищения денежных средств и имущества граждан из индивидуальных сейфовых хранилищ (депозитарных ячеек) ряда коммерческих банков на территории Москвы. Проведенным расследованием установлены лица, совершившие данные преступления», — заявил собеседник агентства.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры для установления их местонахождения и задержания.

В главке полиции отметили, что сведения по уголовному делу могут быть использованы обвиняемыми для воспрепятствования его расследованию, поэтому их публикация в СМИ сейчас нецелесообразна.

В феврале этого года началась серия краж ювелирных украшений и денег из банковских ячеек в разных районах столицы. По данным источника ТАСС, с 2021 года из депозитариев столичных банков неизвестные похитили около 600 млн рублей.

15 апреля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов подмосковной Балашихи задержали женщину по подозрению в краже более 1 млн рублей. Она была домработницей и с декабря 2020 года совершала кражи денежных средств из сейфа.