Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта

Минпромторг России в этом году выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки компонентов для водородных и электрических автомобилей с низким углеродным следом, сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время в целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом России в рамках постановления правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1649 запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для автомобилей с низким углеродным следом», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта составят в этом году 3,3 млрд руб.

«Объем субсидий на 2022–2023 годы будет дополнительно рассмотрен при принятии законов о бюджете на соответствующие периоды», — добавили в пресс-службе.

29 апреля сообщалось, что Минпромторг планирует с 2030 года обязать российские автоконцерны продавать определенную долю так называемого зеленого транспорта — электрокары, водородомобили и машины на сжиженном природном газе (СПГ). Это нужно для того, чтобы «осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе».

Отмечалось, что Россия намерена осуществить «зеленый» транзит на собственной технологической основе по таким ключевым компонентам, как водородные топливные элементы и литий-ионные аккумуляторы.

15 апреля СМИ со ссылкой на копию проекта Концепции развития водородной энергетики до 2024 года сообщили, что Россия к 2050 году собирается зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.