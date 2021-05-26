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Эксперты предупредили о последствиях вероятного замедления Google

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Если российские власти примут решение замедлить работу Google из-за плохой фильтрации запрещенного контента, на практике ограничение может нарушить работу других сайтов, а также Android-смартфонов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Свои опасения специалисты объясняют недостаточной точностью инструментов Роскомнадзора, ссылаясь на опыт блокировки Telegram и замедления Twitter.

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«С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться потому, что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты», — полагает гендиректор провайдера «Инсис» Артем Черанев.

Вероятно, замедление работы поисковика отразится на работе многочисленных сервисов компании американского IT-гиганта, предположил основатель некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. Речь о широко используемых Gmail и Google Docs, а также инструментах вроде Google Analytics, AdWords и Google Fonts, которые встраиваются в структуру сайтов.

«Инфраструктура Google используется очень многими сайтами. Например, почти на всех ресурсах стоит счетчик Google Analytics. Если сервис перестанет отдавать данные, браузер начнет многократно пытаться к нему обратиться. А так как браузер не получит данные от счетчика сразу или будет получать их медленно, страница не будет отображаться полностью. Проблемы такого рода коснутся практически всех сайтов», — сказал эксперт.

Вероятны и проблемы в работе смартфонов и планшетов на Android, где фоном выполняется множество соединений с серверами американской корпорации, добавил разработчик Tor Project Леонид Евдокимов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета

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