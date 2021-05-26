Канада призвала авиакомпании страны избегать полетов над Белоруссией

Власти Канады 25 мая рекомендовали национальным авиаоператорам избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгабры.

«Канада решительно осуждает насильственную переадресацию рейса 4978 Ryanair под ложным предлогом и последующий арест журналиста Романа Протасевича. Этот безрассудный и дерзкий акт белорусского режима поставил под угрозу безопасность пассажиров и представляет собой серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации во всем мире», — говорится в заявлении.

Транспортная служба Канады выпустила уведомление для летчиков, согласно которому канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в стране, рекомендуется избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Беларуси из-за серьезных проблем с безопасностью для гражданской авиации.

Власти также назвали действия Белоруссии «вопиющей атакой на свободу СМИ с серьезными последствиями для права на свободу выражения мнения». Они призвали немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан после посадки самолета.

«Канада примет участие в экстренном заседании Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) на этой неделе, чтобы пролить свет на обстоятельства этого нарушения», — подчеркнули в заявлении.

Кроме того, канадские власти призвали правительство Беларуси освободить всех лиц, которые были задержаны. По их словам, требуется беспристрастное расследование всех заявлений о пытках и другом жестоком обращении.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи сообщениями о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал воздушному судну приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29. Данные о минировании не подтвердились.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.