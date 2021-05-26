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Эколог предупредил об опасности плотных штор в жару

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Некоторые шторы из ткани блэкаут или занавески из полиэстера на жарком солнце могут выделять токсичные газы. Об этом заявил доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) Вадим Рукавицын.

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«При изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность — ту, что должна быть повернута к окну, — покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры», — приводит его слова радио Sputnik 26 мая.

По словам эколога, шторы из полиэстера при нагревании выделяют формальдегид.

Рукавицын посоветовал в период самого активного солнца, примерно в 11–12 часов дня, занавески блэкаут на основе ПВХ раздвигать или поднимать, чтобы они сильно не раскалялись.

Он отметил, что можно приобрести рулонные шторы с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть.

«Когда вы просыпаетесь, их надо открывать и потом какое-то время не закрывать. Таким образом, они не будут нагреваться, и вреда от выделения газов из этих штор не будет», — пояснил эксперт.

20 мая эколог Константин Китаев рассказал, что фумигаторы при неправильном использовании могут нанести вред здоровью человека. По словам эксперта, нежелательно оставлять прибор включенным на ночь, при этом необходимо проветривать помещения.

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