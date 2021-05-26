Новый штамм COVID-19 обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу

Новая вариация коронавирусной инфекции выявлена в бразильском штате Сан-Паулу, сообщается во вторник, 25 мая, на портале G1.

Штамм неизвестного происхождения, получивший наименование P.4, был впервые обнаружен в феврале в городе Мокока, а затем широко распространился в городе Порту-Феррейра.

Вице-президент бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу рассказал, что новый штамм тесно связан с вариантом P.1, обнаруженным в бразильском городе Манаус, потому что также происходит от бразильского штамма B.1.1.28.

«Там, где он выявлен сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас весьма беспокоит. Мы почти умоляем компетентные органы здравоохранения более внимательно изучить этот регион, чтобы свести к минимуму передачу варианта P.4», — отметил ученый.

Специалисты пока не уверены является ли новый штамм COVID-19 более заразным или вызывает более тяжелое течение болезни, однако подчеркивается, что в мае в городе Порту-Феррейра, где распространился P.4, было зарегистрировано рекордно высокое число смертей от последствий коронавируса.

24 мая директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России выявлено 154 образца ранее неописанных мутаций коронавируса.

Ранее, 22 мая, ученые из Великобритании рассказали о новом «тройном мутантном» варианте коронавируса, которому свойственна необычная комбинация генов под названием VUI-21MAY-01, или AV.1. По данным экспертов, зафиксировано 49 случаев заболевания новым типом вируса среди жителей Йоркшира и Хамбера.