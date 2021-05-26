Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

Семья Джорджа Флойда в годовщину его смерти посетила Белый дом. С родственниками афроамериканца встретился президент США Джо Байден, передает телеканал «Известия».

Президент США обещал к 25 мая провести реформу полиции. Акт с изменениями так и не был подписан, Байден слово не сдержал. Законопроект имени Флойда до сих пор не одобрен сенатом.

В результате реформы полиции нельзя будет применять удушающие приемы. Кроме того, запретят отбор подозреваемых по расовому или религиозному признаку.

После смерти Флойда США захлестнули протестные акции. Митинги сопровождались столкновениями с полицией и массовыми беспорядками.

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