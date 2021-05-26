Доля МСП в закупках госкомпаний превысила 30%

В январе–марте 2021 года доля закупок госкомпаний у МСП составила 31,9%, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Об этом «Известиям» сообщили в Корпорации МСП. В абсолютном выражении объем сделок составил 804 млрд рублей. Для сравнения: в I квартале 2020 года доля МСП была более чем в два раза ниже и не превысила 12%, в 2019 году она насчитывала 20%, а в 2018-ом — 8,8%.

Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с результатом в 39% и 84,2 млрд рублей. При этом внутри макрорегиона максимальный объем заказов у МСП был зафиксирован в Москве и составил 57,3 млрд, на втором месте оказалась Московская область (12 млрд), а на третьем — Тульская (3,8 млрд).

Чаще всего госкомпании покупали у малых фирм, созданных в 2014 году: на них пришлось около 8% общей суммы контрактов МСП за I квартал или 64 млрд рублей. А в отраслевом разрезе наибольшей популярностью у заказчиков пользовались услуги по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи (на это было потрачено 50,3 млрд), рекламные сервисы, а также исследования конъюнктуры рынка (25 млрд), работы по возведению зданий (24 млрд рублей) и поставки трубопроводной арматуры (21,4 млрд).

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Бизнес в доле: МСП установили рекорд в госзакупках