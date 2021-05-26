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В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого

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Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась заявил 25 мая, что попросил прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого из-за лишних трат во время президентских выборов.

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Как пояснил Банась, по итогам проверки организации президентских выборов в Польше в 2020 году NIK направила в прокуратуру заявление о подозрении в излишних тратах в отношении Моравецкого и еще троих чиновников.

Как считает палата, премьер поручил Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг подготовить бюллетени для голосования по почте, «не имея на это оснований». В результате на это была потрачена крупная сумма денег.

При этом впоследствии от идеи голосования по почте пришлось отказаться из-за затянувшегося процесса принятия соответствующего законопроекта, и выборы прошли в традиционном формате.

Изначально президентские выборы в Польше были запланированы на 10 мая 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса и политических разногласий между правящей партией «Закон и справедливость» и оппозицией.

В итоге первый тур голосования прошел 28 июня. Тогда не был выбран лидер. Во втором туре, который состоялся 12 июля, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.

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