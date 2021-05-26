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Перечислены способы восстановить удаленную переписку в соцсети «ВКонтакте»

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Пользователи могут восстановить переписку в социальной сети «ВКонтакте», даже если она была удалена, пишет 26 мая агентство «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

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По его словам, если сообщения удалены только что, есть возможность восстановить их при нажатии экранной кнопки «Восстановить», которая будет присутствовать до обновления экрана. Также фрагменты беседы может переслать собеседник. Но если данные способы недоступны, следует обратиться к специалистам соцсети «ВКонтакте».

«Она [социальная сеть] сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, вложения», — отметил Кузьменко.

Согласно п. 3 ст. 10.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «ВКонтакте» как соцсеть хранит сообщения как минимум шесть месяцев.

Если нужна более старая переписка, чем за шесть месяцев, и при этом ее нет в архивах, то, скорее всего, восстановить ее будет невозможно. В таком случае сообщения уже удалены с серверов, сообщил специалист.

При этом Кузьменко не советует использовать сторонние приложения, в том числе из Google Play, которые предлагают восстановить сообщения в обмен на доступ к аккаунту.

«Технической возможности это сделать у таких приложений нет (свой архив можете выгрузить только вы сами), а вот «угнать» доступ к аккаунту или проявить еще какое-нибудь вредоносное поведение такие приложения могут», — подытожил специалист.

25 мая «ВКонтакте» представил сервис «Питомцы», который помогает заботиться о домашних животных. Пользователи могут завести паспорта своих питомцев, а также начать следить за графиком их вакцинации прямо в соцсети.

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