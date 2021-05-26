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Полное лунное затмение в среду продлится 14 минут

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Полная фаза затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле, в этом году продлится чуть более 14 минут, сообщили ТАСС 25 мая в пресс-службе Московского планетария.

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«Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны», — отметили в планетарии.

Затмение Суперлуны с учетом частных фаз пройдет с 12:45 до 15:53 мск. В 14:19 мск спутник Земли погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра.

Внешние части тени будут окрашены в голубоватые цвета от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света в северных полярных областях Земли. Голубой край в верхней части спутника будет диссонировать с красным цветом самой Луны.

Наблюдать за затмением можно будет вечером с территории Дальнего Востока. При этом большей части регионов России, в том числе и Москве, зрелище будет недоступно.

Полные и частные фазы также можно будет рассмотреть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, а также на восточном побережье Азии.

Ранее в этот же день стало известно, что 26 мая произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и затмение Луны. Такое сочетание явлений происходит примерно раз в 12 лет.

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