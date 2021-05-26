Финомбудсмен встал на защиту физлиц лишь в 22% споров с банками

В январе–марте этого года институт финомбудсмена, созданный для защиты прав потребителей финансовых услуг, из 502 решений в пользу клиентов банков принял лишь 112. Остальные 390 вынесены в защиту кредитных организаций, рассказали «Известиям» в Службе финансового уполномоченного.

По данным финомбудсмена, клиенты кредитных организаций за первые три месяца 2021-го направили 2,74 тыс. обращений. Из них 2,16 тыс. связаны с потребительским кредитованием, остальные — с банковскими счетами и переводами. Однако из общего количества поступивших обращений на рассмотрение принято только каждое третье (820). Из них финансовым уполномоченным вынесено 502 решения: 112 в пользу потребителей финуслуг, а 390 — в защиту банков. Средний размер требований граждан составляет 114,6 тыс. рублей.

В Центробанке «Известиям» заявили, что оценивать работу финомбудсмена в части досудебного разрешения имущественных споров между банками и их клиентами преждевременно, так как она началась только в 2021-м. Но статистика обращений граждан уже говорит о востребованности такого инструмента, считают в регуляторе.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что корень проблем — в низкой финансовой и правовой грамотности населения. В топ-30 кредитных организаций на вопросы «Известий» о том, какие виды допуслуг зачастую становятся предметом спора с клиентами и сколько жалоб заемщиков, по их сведениям, находятся на рассмотрении финансового уполномоченного, не ответили.

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В поисках арбитра: 78% споров финомбудсмен решил в пользу банков