Россиян предупредили о мощных магнитных бурях 27-29 мая

Россиян 27–29 мая ждут мощные магнитные бури, об этом 25 мая сообщил ведущий сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Жигалин в беседе с URA.RU.

«21, 22 и 25 мая на Солнце были серьезные возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). Пока с магнитосферой всё в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять-семь дней. То есть 27–29 мая могут быть магнитные бури», — рассказал Жигалин.

Он пояснил, что есть два вида электромагнитных излучений. Первое — когда они за восемь минут доходят до Земли, и тогда сразу видно вспышку на Солнце и проявление в виде магнитных бурь. Во втором случае к излучениям присоединяются и корпускулярные (тяжелые. — Ред.) частицы. Они достигают Землю через пять-семь дней, что и ожидается 27–29 мая. Эти магнитные бури могут повлиять на людей в зоне риска, подчеркнул Жигалин.

По словам специалиста, люди делятся на две категории: подверженные метеоусловиям и изменениям магнитных бурь, магнитного поля и не подверженные. К последним относятся люди с 25 лет и до 55–60 лет. К группе риска относятся те, кому не исполнилось 25 лет, а также пожилые в возрасте от 60 лет. К ним «необходимо особое внимание», поскольку они могут испытать недомогания, отметил Жигалин.

Эксперт добавил, что готовиться к магнитным бурям не стоит, достаточно лишь следить за здоровьем, чаще выходить на прогулки, отдыхать и правильно питаться.

24 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил возможность выпадения снега в Москве в июне. Он добавил, что в июне в столице гораздо чаще бывают заморозки.