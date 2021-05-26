В США призвали Россию поблагодарить за возможность достроить СП-2

Американский сенатор от Республиканской партии США Тед Круз заявил, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить своего коллегу Джо Байдена за возможность достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом 25 мая он написал в своем Twitter-аккаунте.

Также Круз посоветовал репортерам спросить у пресс-службы Белого дома о том, являлось ли «нажатие на тормоза в отношении санкций» против газопровода предварительным условием России для встречи двух лидеров.

Тед Круз сыграл заметную роль в работе Сената над санкциями против «Северного потока — 2». Сенатор постоянно выступает с критикой в отношении нынешней администрации за то, что они применяют недостаточно жесткие меры. Так, в марте Круз пригрозил, что он заблокирует кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ до тех пор, пока администрация Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2».

21 мая стало известно, что США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2».

Впервые Вашингтон ввел ограничения в отношении проекта в 2019 году. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства газопровода в Балтийском море.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских государств.

Встреча лидеров России и США пройдет 16 июня в Женеве. Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.