Макрон назвал неэффективной политику санкций против России

Политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не приносит плодов. Об этом 25 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он также отметил, что Евросоюз сможет достичь безопасности в регионе путем установления диалога с Россией.

«Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией. Она должна сочетать диалог и требовательность», — отметил он.

Макрон отметил, что эксперты Евросоюза должны будут разработать другие инструменты влияния в ответ на «постоянные провокации со стороны России».

«Не развязывать же вооруженный конфликт», — добавил президент Франции.

Ранее в этот же день сообщалось, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за отмену санкций в отношении России. По ее мнению, налагаемые на Москву экономические ограничения дают обратный эффект.

21 мая в Евросоюзе заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. Он отметил, что Россия не сможет двигаться к дружбе, при этом игнорируя собственные традиции.

16 мая стало известно, что в Европарламенте создали проект доклада, который определяет ключевые принципы отношений с Россией. Согласно документу, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». Отмечалось, что в случае, если РФ продолжит применять якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении России от платежной системы SWIFT.

30 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова к восстановлению взаимодействия с ЕС, если в этом будет проявлена встречная заинтересованность.