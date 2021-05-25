Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой РФ

Представитель посольства России 25 мая встретился с задержанной 23 мая в Минске россиянкой Софьей Сапегой, сообщил пресс-атташе посольства Алексей Маскалев в эфире телеканала «Россия-24».

Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который разглашает личные данные сотрудников внутренних дел.

«23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — рассказала Сапега на показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео.

Медиа-ресурс «Черная книга Беларуси» признан республиканским МВД экстремистским. Россиянку задержали белорусские правоохранители вместе с Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

25 мая представитель посольства России встретился с Софьей Сапегой. Он уточнил, что россиянка чувствует себя хорошо, никаких жалоб на некорректное обращение она не высказала. По словам пресс-атташе посольства Алексея Маскалева, посольство принимает все необходимые меры для защиты Сапеги и в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения, назначенной россиянке.

Также российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.

Ранее в этот же день сообщалось, что арест Сапеги продлили на два месяца. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.