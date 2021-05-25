Эксперт рассказал о перспективах онлайн-образования

Директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек в интервью «Известиям» рассказал о том, какие профессии будут популярными и высокооплачиваемыми через пять лет, а также о современном образовании в России.

По словам Волчека, на сегодняшний день российские школьники проявляют большой интерес к онлайн-образованию.

«Люди, которые были раньше активными в сфере онлайн-обучения, стали еще активнее. К ним присоединились те, кто не знал о такой возможности и заинтересовался впервые. Новичков, конечно, большинство. Однако им требуется довольно длинный период, чтобы решиться на обучение», — рассказал он, уточнив, что в ближайшем будущем все больше людей захотят получать образование в режиме онлайн.

Также Волчек рассказал, что в 2020 году пик интереса к такому формату обучения пришелся на март-апрель, а также с августа по октябрь. Он отметил, что средний возраст потребителя такой услуги составляет от 18 до 65 лет и даже старше.

«С точки зрения количества вакансий, самая востребованная профессия на рынке — курьер и продавец-кассир. Если человек захочет стать курьером, то работу точно найдет. Сюда легкая точка входа, но возможности, касающиеся развития себя как личности, дохода и обеспечения семьи, повышения профессиональных навыков, а также карьерные перспективы ограничены. Однако есть профессии, которые явно востребованы, но охватывают узкий круг людей, так как им достаточно сложно обучиться. Я имею ввиду специализированные языки программирования, а также специализированный дизайн, системный анализ, веб-программирование», — ответил эксперт на вопрос о том, какой на сегодняшний день является наиболее востребованная профессия.

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