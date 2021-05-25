Осужденный за шпионаж Пол Уилан получил прививку от COVID-19 в колонии

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции в колонии в Мордовии. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал его брат Дэвид Уилан.

«Пола привили вакциной от COVID-19 неизвестного происхождения. Пол, кажется, чувствует себя хорошо, травму от постоянных нагрузок на его плече осмотрел тюремный врач», — цитирует его «Интерфакс».

Брат осужденного также указал, что 20 мая сотрудники американского консульства нанесли визит к Уилану в колонию.

Уилана, который также имеет подданство Великобритании, гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции в России в декабре 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

В конце мая 2020 года прокурор попросил для него 18 лет лишения свободы. В последнем слове иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки. В середине июня американца приговорили к 16 годам колонии, а в июле Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора.