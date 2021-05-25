В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения более действенной мерой стало бы изъятие автомобиля у нарушителя.

Лысаков, курирующий вопросы законодательства в области дорожной безопасности, также обратил внимание на данные МВД, по которым 30% нарушителей платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», а остальные «отделываются легким испугом: лишили прав, походил, ездит дальше».

«Надо воздействовать на этих людей, а не тех, кто уже два–три раза совершил уголовное преступление, это уже поздно. Этих надо убирать с дороги. У нас лежит законопроект уже шесть созывов, принятый в первой Думе <…> Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тыс. рублей», — сказал депутат на заседании Госдумы 25 мая.

Член комитета Госдумы отметил действенность мер по изъятию автосредства, поскольку в случае, когда автовладелец знает, что он может лишиться машины, он с наименьшей вероятностью сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в этот же день депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об увеличении срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде до трех лет. Авторы законопроекта предлагают увеличить размер штрафа за подобное деяние от 300 тыс. до 500 тыс. вместо установленных 200–300 тыс. рублей. Также в виде наказания может быть назначено взыскание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью предлагается увеличить с трех до шести лет, а обязательные работы исключить.

16 марта стало известно, что в России планируют увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет за систематическое вождение в нетрезвом виде.