Сапега призналась в редактировании Telegram-канала с данными сотрудников МВД

Россиянка София Сапега, задержанная в Белоруссии, рассказала, что является редактором Telegram-канала, в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Видео с признанием появилось в сети во вторник, 25 мая.

«Я являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — говорит Сапега на видео.

Также Сапега подтвердила, что летела на одном самолете с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Ранее во вторник стало известно, что арест Сапеги продлили на два месяца. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

В этот же день российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера.