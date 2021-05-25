Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин встретятся на саммите в Женеве 16 июня. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двухсторонних отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, такие, например, как борьба с пандемией коронавируса в мире.

В Белом доме, в свою очередь, информацию о встрече подтвердили.

13 апреля американский лидер предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит. 12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

24 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждаться в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.