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В США анонсировали санкции против Минска из-за инцидента с самолетом Ryanair

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Вашингтон готовит санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом во вторник, 25 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

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«Президент [США Джо Байден] попросил свою команду подготовить надлежащие варианты действий, включая санкции, тесно координируя [шаги] с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы содействовать привлечению режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности», — сказала представитель американского лидера.

В этот же день министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран Евросоюза обсудят инцидент с самолетом компании Ryanair 26 мая.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась.

В гражданском самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

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