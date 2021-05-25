«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Плановую остановку газопровода «Голубой поток» из России в Турцию завершили досрочно. Поставка газа была возобновлена с 24 мая.

«Комплекс плановых работ на объектах газопровода «Голубой поток» завершен досрочно. Поставка газа возобновлена 24 мая. Отметим, что сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. И компания, и потребители учитывали остановку газопровода в своих планах», — рассказали «Интерфаксу» в управлении информации ПАО «Газпром».

Уточняется, что профилактика газопровода началась 12 мая.

Сам газопровод был введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2020 году российская компания поставила по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам: через газопровод «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В январе текущего года стало известно, что «Газпром» за год эксплуатации «Турецкого потока» нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, а для европейских потребителей — в 2,5 раза. Глава компании Алексей Миллер отметил, что Турция, Греция и Северная Македония увеличили закупку газа у «Газпрома» в 2020 году.