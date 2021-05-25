Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Бомбардировщик ВВС США во время полета над Балтикой нес реальные авиабомбы
Общество
В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей
Спорт
Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске
Экономика
«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»
Армия
Россия усилит ПВО военной базы в Таджикистане
Мир
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов
Мир
Эстония ослабит ряд коронавирусных ограничений с 31 мая
Мир
Блинкен заявил о совпадении взглядов США и Израиля по Ирану
Авто
Subaru отзовет в России для ремонта 7,2 тыс. автомобилей

«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плановую остановку газопровода «Голубой поток» из России в Турцию завершили досрочно. Поставка газа была возобновлена с 24 мая.

В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»
Новый маршрут поставки голубого топлива может оказаться выгоднее украинского

«Комплекс плановых работ на объектах газопровода «Голубой поток» завершен досрочно. Поставка газа возобновлена 24 мая. Отметим, что сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. И компания, и потребители учитывали остановку газопровода в своих планах», — рассказали «Интерфаксу» в управлении информации ПАО «Газпром».

Уточняется, что профилактика газопровода началась 12 мая.

Сам газопровод был введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2020 году российская компания поставила по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам: через газопровод «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В январе текущего года стало известно, что «Газпром» за год эксплуатации «Турецкого потока» нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, а для европейских потребителей — в 2,5 раза. Глава компании Алексей Миллер отметил, что Турция, Греция и Северная Македония увеличили закупку газа у «Газпрома» в 2020 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021