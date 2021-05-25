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Мать Сапеги прокомментировала видео с признанием дочери

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Анна Дудич, мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, прокомментировала во вторник, 25 мая, появившееся в Сети видео, в котором девушка признается, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует данные сотрудников МВД Белоруссии.

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«Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю», — сказала женщина в комментарии RT.

По ее словам, она знает о существовании данного ресурса, но ничего не знает о причастности к нему ее дочери.

«Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Черная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — сказала она.

В этот же день видео с Сапегой, находившейся на борту самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, появилось в Сети, передает НСН.

Ранее во вторник стало известно о том, что арест Сапеги продлили на два месяца. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

Также во вторник российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного, признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера, сообщает телеканал «Звезда».

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