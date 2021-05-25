Блинкен заявил о совпадении взглядов США и Израиля по Ирану

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что позиция США и Израиля в вопросе получения Ираном ядерного оружия полностью совпадает.

«США и Израиль полностью едины во мнении о том, что нельзя позволить Ирану когда-либо получить ядерное оружие», — заявил Блинкен во время пре-конференции в Иерусалиме 25 мая, трансляция которой велась на телеканале Al Jazeera.

Также американский представитель уточнил, что США и израильские власти «преследуют одну и ту же цель», хотя зачастую, по его словам, стороны расходятся в том, каким образом достичь ее.

«Мы выступаем против любых шагов, которые предпринимает та или иная сторона, которые несут риски разжигания насилия или подрывают перспективы возвращения к работе по двухгосударственному решению», — сказал Блинкен.

Ранее в этот же день глава Министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и Энтони Блинкен обсудили создание совместной рабочей группы по продвижению гуманитарных и гражданских проектов на Западном берегу реки Иордан. Уточнялось, что главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о создании подобного объединения в ближайшем будущем с целью содействия развитию палестинской экономики на Западном берегу.

21 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что правительство Соединенных Штатов не намерено менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен продолжать ведение дипломатического диалога с представителями Израиля, Палестины и Египта, добавила Псаки.

За день до этого израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.