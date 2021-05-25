Гарик Сукачев предложил освободить от земельного налога усыновителей

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев оценил во вторник, 25 мая, инициативу ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка.

«На мой взгляд, прекрасная инициатива, но я бы ее дополнил и освободил от земельного налога эту категорию людей, для того чтобы они могли освободившиеся деньги направить на образование детей, на обеспечение продуктами и так далее», — сказал Сукачев в беседе с НСН.

Также музыкант отметил, что будет счастлив, если Госдума будет рассматривать вопрос налоговых каникул для такой категории граждан.

Ранее в этот же день стало известно, что депутат Госдумы Евгений Федоров написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, с предложением начислять земельный налог на льготных условиях семьям, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, сообщается на сайте 360tv.ru.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

В законе также содержится перечень возможных кредиторов по договорам, на которые направляются средства для полного или частичного погашения в рамках мер господдержки.