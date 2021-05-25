Subaru отзовет в России для ремонта 7,2 тыс. автомобилей

Японская компания Subaru отзывает с российского рынка для ремонта 7248 автомобилей моделей XV и Forester, изготовленных в период с 2017 по 2019 год. Об этом 25 мая сообщает «Росстандарт».

«Во время эксплуатации автомобиля болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабевать, и это может стать причиной аномального шума. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры Subaru проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех транспортных средствах будет проверено состояние болтов и проведена их затяжка.

31 марта сообщалось, что Subaru представила новую модификацию универсала Outback под названием Wilderness Edition. Автомобиль предназначен для эксплуатации на тяжелом бездорожье.

Продажи Subaru Outback Wilderness Edition начнутся до конца нынешнего года. Цены на автомобиль пока не опубликованы.