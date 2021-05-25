Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса
Мир
В США заявили об ожидании «сложного разговора» Путина и Байдена
Культура
Участники Radiohead создали новую группу The Smile
Мир
Авиакомпания «Белавиа» объявила об остановке полетов на Украину
Мир
Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Интернет
Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Subaru отзовет в России для ремонта 7,2 тыс. автомобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Subaru отзывает с российского рынка для ремонта 7248 автомобилей моделей XV и Forester, изготовленных в период с 2017 по 2019 год. Об этом 25 мая сообщает «Росстандарт».

Ремонт с принуждением: автомобили будут отзывать единообразно
В России разрабатывают общий стандарт для отзывных кампаний

«Во время эксплуатации автомобиля болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабевать, и это может стать причиной аномального шума. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры Subaru проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех транспортных средствах будет проверено состояние болтов и проведена их затяжка.

31 марта сообщалось, что Subaru представила новую модификацию универсала Outback под названием Wilderness Edition. Автомобиль предназначен для эксплуатации на тяжелом бездорожье.

Продажи Subaru Outback Wilderness Edition начнутся до конца нынешнего года. Цены на автомобиль пока не опубликованы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021