Кулачные бои организовали в Липецкой области

В Липецкой области на окраине села Сырское у реки Воронеж 26–27 июня состоится реконструкция элементов народного гулянья с кулачными боями «Мусаткин двор 2021». Как сообщают организаторы, мероприятие приурочено к завершению троицкой недели.

«Через неделю после Троицы в селах Липецкой области «провожали русалку». Так называется аграрный обряд с целью увеличить плодородие земли, — отмечают реконструкторы. — «Мусаткин двор» — это попытка переосмысления и адаптации традиционной культуры к современным реалиям».

«Гвоздем» программы станут кулачные бои и другие силовые мужские состязания. Они пройдут 27 июня в рамках традиционных игр, которые представит Федерация этноспорта России, передает GOROD48.