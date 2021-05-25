Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса
Мир
В США заявили об ожидании «сложного разговора» Путина и Байдена
Культура
Участники Radiohead создали новую группу The Smile
Мир
Авиакомпания «Белавиа» объявила об остановке полетов на Украину
Мир
Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Интернет
Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Кулачные бои организовали в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области на окраине села Сырское у реки Воронеж 26–27 июня состоится реконструкция элементов народного гулянья с кулачными боями «Мусаткин двор 2021». Как сообщают организаторы, мероприятие приурочено к завершению троицкой недели.

«Через неделю после Троицы в селах Липецкой области «провожали русалку». Так называется аграрный обряд с целью увеличить плодородие земли, — отмечают реконструкторы. — «Мусаткин двор» — это попытка переосмысления и адаптации традиционной культуры к современным реалиям».

«Гвоздем» программы станут кулачные бои и другие силовые мужские состязания. Они пройдут 27 июня в рамках традиционных игр, которые представит Федерация этноспорта России, передает GOROD48.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021