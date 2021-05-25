Послу РФ в Белоруссии разрешили консульский доступ к Софии Сапеге

Посол России в Белоруссии получил разрешение на консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

«В настоящее время разрешение консульского доступа у нас имеется», — сказал Маскалев в эфире телеканала «Россия-24».

Также, по его словам, встреча сотрудника российского посольства с задержанной может состояться в ближайшее время.

«Наш сотрудник находится непосредственно в том месте, где она задержана, и в ближайшее время, а, может быть, в эту минуту уже происходит его встреча с ней», — уточнил он.

Ранее в этот же день стало известно о том, что арест Сапеги продлили на два месяца. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

Также во вторник российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера.