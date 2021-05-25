Новый аэровокзал хотят построить в аэропорту Брянска

Власти Брянской области задумались о создании аэровокзала на территории международного аэропорта «Брянск». Глава региона Александр Богомаз поручил специалистам проработать вопрос строительства (по типовому проекту — белгородскому или саратовскому). При этом необходимо учесть потенциал брянского аэропорта (с прогнозом на 30 лет).

Здание должно быть рассчитано на максимальное количество пассажиров. При этом существующее строение должно быть сохранено. Авиагавань была сдана в эксплуатацию в 1994 году, и тогда аэровокзала не было в проекте. В последние несколько лет аэропорт активно развивается, поэтому здание для обслуживания пассажиров воздушного транспорта и операций с багажом необходимо, информирует NASHBRYANSK.RU.

В апреле сообщалось, что в Брянске намерены создать региональный Центр лыжного спорта. Предварительная стоимость строительства оценивается в 412 млн рублей. В пресс-службе правительства области рассказали, что в состав спортивного учреждения войдет административно-бытовой комплекс, сооружения для оснежения лыжной трассы, лыжероллерные трассы. На строительство будут выделены федеральные средства при условии софинансирования из регионального бюджета. Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.