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Адаптивный пляж обустроят в Калининградской области

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В Светлогорском городском округе Калининградской области намерены обустроить пляж для маломобильных граждан. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

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По данным ИА FlashNord, губернатор региона Антон Алиханов уже подписал постановление о создании адаптивного пляжа. Из резервного фонда на эти цели выделят 1,2 млн рублей, из муниципального бюджета — еще 300 тыс. рублей.

Завершить благоустройство территории планируется не раньше 31 декабря 2021 года.

В мае этого года также планируется благоустроить пляж для маломобильных граждан на озере Пелавском в Калининграде.

21 мая руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при посещении пляжей на фоне распространения COVID-19. По его словам, первостепенной защитной мерой для россиян должна стать вакцинация от коронавируса.

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