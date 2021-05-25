Проверки пассажирского транспорта пройдут в Липецкой области

На дорогих Липецкой области 26 и 27 мая пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Автоинспекторы будут измерять люфт рулевого колеса, длину тормозного пути, параметры света фара. Основное внимание при этом направят на техническое состояние машин и возможное внесение изменений в конструкцию без согласования, пишет LipetskMedia.

В ГИБДД отмечают, что несмотря на снижение ДТП по вине водителей грузовиков и автобусов, тяжесть таких катастроф является наиболее высокой.

Кроме того, пройдет сплошная проверка транзитного пассажирского транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе.

12 мая сообщалось, что в России участились проверки ГИБДД возле аварийно опасных участков дорог. При этом правоохранители проводят патрулирование на автомобилях без опознавательных знаков. Например, в Самарской области «скрытое патрулирование» проводится постоянно.