Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса
Мир
В США заявили об ожидании «сложного разговора» Путина и Байдена
Культура
Участники Radiohead создали новую группу The Smile
Мир
Авиакомпания «Белавиа» объявила об остановке полетов на Украину
Мир
Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Интернет
Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Проверки пассажирского транспорта пройдут в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На дорогих Липецкой области 26 и 27 мая пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

ТО в фотошопе: в реформе техосмотра нашли слабое место
Система фотофиксации техосмотра не стала препятствием для мошенников, подделывающих диагностические карты

Автоинспекторы будут измерять люфт рулевого колеса, длину тормозного пути, параметры света фара. Основное внимание при этом направят на техническое состояние машин и возможное внесение изменений в конструкцию без согласования, пишет LipetskMedia.

В ГИБДД отмечают, что несмотря на снижение ДТП по вине водителей грузовиков и автобусов, тяжесть таких катастроф является наиболее высокой.

Кроме того, пройдет сплошная проверка транзитного пассажирского транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе.

12 мая сообщалось, что в России участились проверки ГИБДД возле аварийно опасных участков дорог. При этом правоохранители проводят патрулирование на автомобилях без опознавательных знаков. Например, в Самарской области «скрытое патрулирование» проводится постоянно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021