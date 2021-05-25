В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса

В Великобритании за сутки COVID-19 выявили еще у 2493 человек. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в стране достигло 4 467 310. Об этом свидетельствуют данные британского правительства на вторник, 25 мая.

За 24 часа в стране скончались 15 человек. Общее число жертв коронавируса в Британии достигло 127 739, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз, передает НСН.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.