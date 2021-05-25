Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса
Мир
В США заявили об ожидании «сложного разговора» Путина и Байдена
Культура
Участники Radiohead создали новую группу The Smile
Мир
Авиакомпания «Белавиа» объявила об остановке полетов на Украину
Мир
Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Интернет
Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент
Сюжет:

В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании за сутки COVID-19 выявили еще у 2493 человек. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в стране достигло 4 467 310. Об этом свидетельствуют данные британского правительства на вторник, 25 мая.

ВОЗ держит: что ждет скандальную вакцину от AstraZeneca
Причиной повышенного тромбообразования у привитых может быть ошибка на производстве, индивидуальная реакция или предрасположенность к патологиям

За 24 часа в стране скончались 15 человек. Общее число жертв коронавируса в Британии достигло 127 739, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз, передает НСН.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021