Канатную дорогу в Оренбурге планируется запустить в сентябре

Канатную дорогу через Урал в Оренбурге с наступлением теплого сезона так и не запустили. Фуникулер не работает из-за поломки дорогостоящего механизма. Подрядчика для ремонта уже определили.

Как передает 56orb.ru, согласно техническому заданию контракта, компания обязуется отремонтировать фуникулер за 75 дней с даты подписания договора. В планах завершить работы к 8 августа, а принять посетителей канатная дорога сможет в сентябре.

Решение о приостановке работы канатной дороги приняли в 2020 году, так как некоторые запчасти пришли в негодность, а дальнейшая эксплуатация канатной дороги в таком состоянии была опасна. По данным Урал56.Ру, изначально завершить ремонт канатной дороги планировали до 1 мая 2021 года.