Сев яровых культур в Саратовской области завершили на 98%

В Саратовской области завершается сев яровых культур, работы выполнены на 98%. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин рассказал на совещании в правительстве региона 25 мая.

По его словам, на сегодняшний день посеяно более 1,506 млн га яровых. В прошлом году на эту же дату показатель достигал 1,443 млн га.

«Учитывая, что посевная кампания стартовала почти на три недели позже, чем в прошлом году, темпы проведения весенне-полевых работ значительно выше», — цитирует министра НИА «Самара».

Общая площадь сельхозкультур в Саратовской области составит 2,15 млн га. Полностью завершить посевную намерены до конца недели. В прошлом году работы завершили 2 июня.

Ранее в мае правительство России установило временный запрет на вывоз из страны гречихи. Целью такой меры являются сохранение необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущение резких колебаний цен.