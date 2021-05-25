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Более 55 тыс. самозанятых зарегистрировались в Московской области

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Свыше 55 тыс. самозанятых зарегистрировались в Подмосковье с начала года, передает пресс-служба Мособлдумы. Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов напомнил, что с прошлого года в стране действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход.

«Это значит, что самозанятые могут уплачивать его по ставке 4 или 6% (а не 13%, как налог на физлиц) при условии, что доход не превышает 2,4 млн рублей», — пояснил он.

Как информирует портал «Подмосковье сегодня», в январе этого года в области было зарегистрировано более 165 тыс. самозанятых. Сейчас их число превышает 220 тыс. человек.

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) создал сервис для самозанятых, который поможет начать собственное дело. Об этом 27 апреля рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Известно, что с помощью портала «Самозанятость», созданного при поддержке Минэкономразвития, Минтруда и Федеральной налоговой службы, можно узнать обо всех подводных камнях такой деятельности, а также расширить клиентскую базу. Главная цель сервиса — популяризировать самозанятость среди тех россиян, что работают на себя.

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