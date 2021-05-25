Пляж на реке Оке в Орле подготовили для отдыхающих

В Орле завершилась подготовка к купальному сезону пляжа на берегу Оки в районе городского парка культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во вторник, 25 мая, представители регионального ГУ МЧС подписали акты о приемке пляжа. Обслуживать территорию будет МКУ «Управление коммунального хозяйства Орла», пишет InfoOrel.ru.

По словам главного специалиста производственно-технического отдела управления Юрия Писарева, пляж полностью оборудован. Там есть средства спасения, информационные стенды, скамейки с навесами. Также были покрашены и отремонтированы кабинки и флагштоки.

Для детей подготовлен специальный бассейн. В скором времени будет завезен дополнительный песок.

Купальный сезон традиционно стартует с 1 июня. Для жителей и гостей города в этом году подготовили всего два официальных места для купания и отдыха. Один из них расположен на Оке, второй — на озере Светлая Жизнь.