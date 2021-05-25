В Петербурге предложили построить второй по высоте небоскреб в мире

В Санкт-Петербурге предложили построить второй небоскреб «Лахта Центр 2», который станет вторым по высоте небоскребом в мире. Об этом во вторник, 25 мая, пишет пресс-служба компании «Газпром» в Telegram.

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг «Лахта Центра» на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб — «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 м. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», — сообщили в компании.

С такой инициативой «Газпром» выступил на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией города.

«Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню «Лахта Центра» как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры», — сказал архитектор проекта Тони Кеттл.

В феврале 2020 года директор компании «Газпромнефть — Восточно-Европейские проекты» Елена Илюхина рассказала о планах «Газпромнефти» создать деловой комплекс с общественным пространством и парком вокруг Охтинского мыса, используя энергоэффективные технологии и материалы.

Самым высоким зданием в мире является небоскреб Бурдж-Хадифа в Дубае высотой 828 метров.