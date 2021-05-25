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Путепровод к новому мосту через Зею начали строить в Благовещенске

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В рамках строительства нового моста через Зею начали возводить путепровод там, где подъездные пути будут примыкать к трассе «Подъезд к городу Благовещенску». Сейчас там забивают сваи фундаментов двух из четырех монолитных железобетонных опор сооружения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин отметил, что все строительные этапы идут по графику, передает asn24.ru. Вторая транспортная развязка, которая потребуется для подъездных путей к новому мосту, расположится на пересечении трассы Владимировка–Заречный. Параллельно с этим на левом берегу Зеи завершилась вторая надвижка пролетов моста.

Мост через Зею в Благовещенске возвели в 1981 году. Он связывает областной центр с южными районами региона. Трафик через переправу уже давно превысил пропускную способность, а в 2020-м сооружение пришлось ремонтировать в срочном порядке. Тогда же началось строительство нового моста — в створе улицы Горького. Завершить работы обещают как можно скорее. Ремонт старого моста продлится три года, его стоимость оценивается в 3 млрд рублей.

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