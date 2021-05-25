Ремонт дороги начался в Удмуртии после инцидента с застрявшим автобусом

В Балезинском районе Удмуртии стартовал ремонт дороги, где утром 24 мая застрял школьный автобус с учениками, торопившимися на госэкзамен. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в районной администрации.

Рабочие сделают по краям дороги канавы, а после выровняют непроезжее место грейдером. В дальнейшем на участке уложат геоткань и отсыпят участок щебнем, заявили в администрации.

На данный момент проехать можно только по одной стороне дороги.

По информации миндортранса Удмуртии, работы пройдут на участке протяженностью 600 м. Проблема заключается в выходе на дорогу подземных вод. В июне и июле планируется сделать дренаж и поднять дорожное полотно.

Утром 24 мая школьный автобус с девятиклассниками застрял на дороге Балезино–Юнда. Школьники могли опоздать на основной государственный экзамен (ОГЭ), однако автобус сумели вовремя вытащить.