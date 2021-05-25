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Участники Radiohead создали новую группу The Smile

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Фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд группы Radiohead создали новый проект The Smile. Коллектив дал первый концерт, приняв участие 22 мая в онлайн-версии фестиваля Glastonbury, поскольку офлайн-формат фестиваля отменили из-за коронавирусной инфекции, передает НСН.

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Участие The Smile в трансляции долго оставалось секретом, и на афише было указано «специальный гость». Пока официальной записи дебюта проекта Тома Йорка нет, но некоторые отрывки песен можно найти в Сети.

Организатор фестиваля Эмили Ивис поблагодарила The Smile за решение презентовать проект во время ее трансляции.

Недавно последний на сегодня альбом Radiohead — A Moon Shaped Pool — отметил пятый день рождения. Он был выпущен 8 мая 2016 года.

Ранее, 24 мая, Королевский монетный двор в Великобритании выпустил серию монет, посвященную британской рок-группе The Who. На монетах изображены символы, напрямую указывающие на коллектив, а если их совместить, то получится стол для пинбола. Это является отсылкой к известной песне музыкантов Pinball Wizard.

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