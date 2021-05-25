Посольство Белоруссии в Канаде прекратит работу с 1 сентября

Белорусское посольство в Канаде прекратит работу с 1 сентября после соответствующего решения властей республики. Соответствующая информация была опубликована на сайте дипмиссии 25 мая.

«Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г. Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия Посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке, США», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что консульский отдел прекратит прием и обработку документов 10 июля текущего года.

О том, что Белоруссия закроет свое посольство в Канаде, стало известно ранее в этот же день. Совет министров Белоруссии принял постановление о закрытии посольства в Канаде 22 мая 2021 года. Его подписал премьер-министр Роман Головченко.

В апреле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оптимизировать число посольств и штат дипмиссий республики.

По данным МИД Белоруссии, после президентских выборов в августе 2020 года и последовавших за ними массовых протестов Канада ввела санкции против ряда официальных лиц страны. Минск принял ответные меры, введя ограничения в отношении некоторых граждан Канады. При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечали необходимость продолжать контакты с Оттавой на тех направлениях сотрудничества, где наблюдается взаимная заинтересованность сторон, передает НСН.