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В Белом доме назвали возможные темы встречи Путина и Байдена

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США ожидают, что на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности, тема Украины и ситуация в Белоруссии. Об этом заявила во вторник, 25 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности», — сказала она.

По словам Псаки, Байден поднимет тему Украины, «подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности» страны и планирует обсудить ситуацию в Белоруссии, передав «сильную обеспокоенность» Соединенными Штатами происходящими в стране событиями.

Ранее 25 мая стало известно, что президенты России и США проведут встречу 16 июня в Женеве. Предложение президента США провести в ближайшие месяцы саммит прозвучало в ходе телефонного разговора 13 апреля.

Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, «ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры», они оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США.

Обстановка в Белоруссии накалилась из-за недавнего инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который 25 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного, признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с россиянкой Софьей Сапегой задержали после посадки лайнера.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося, Президент США Джо Байден назвал эту ситуацию «прямым оскорблением международных норм» и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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