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На программу ремонта детских лагерей Татарстана направят 7 млрд рублей

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На реализацию программы «Лето детям» в Татарстане направят 7 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт и обновление 94 детских лагерей республики, сообщает 25 мая ИА «Татар-информ».

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Как объяснил смысл программы министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, развитая инфраструктура детских лагерей позволит дать новый импульс развитию профильных смен, а также задать тематические направления детскому отдыху.

В общей сложности планируется обновить инфраструктуру 94 детских лагерей, работы уже прошли в 23 из них. В частности, в порядок привели лагерь «Молодежный» в Высокогорском районе. Теперь он может принять за смену 400 детей.

Министр по делам молодежи отметил, что большую роль в детском отдыхе играет то, как выглядит лагерь, какие в нем палаты и столовая.

21 мая сообщалось, что в Татарстане полным ходом идет подготовка к открытию летних лагерей. Всего планируется открыть 856 пришкольных и 106 загородных лагерей, шесть — на базе санаториев, 225 летних лагерей труда и отдыха. Кроме того, разрешена работа палаточных лагерей.

24 мая глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство готово предложить продление программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года в результате ее успеха.

Программа детского туристического кешбэка стартует 25 мая, а на уже купленные путевки — 15 июня. Правительство России выделило на эти цели 5 млрд рублей.

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