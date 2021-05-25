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Благоустройство двух объектов завершено в Хабаровском крае

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В районе имени Лазо Хабаровского края завершились работы по благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В эксплуатацию сданы сразу два объекта, которые жители в прошлом году выбрали путем голосования.

Обе площадки находятся в селе Георгиевка, сообщает Vostokmedia. Одна из них представляет собой сквер возле двух мемориалов, а вторая предназначена для проведения концертов и других массовых мероприятий.

Как напоминает ИА AmurMedia, в рамках нацпроекта ежегодно проходит голосование за объекты, которые жители выбирают для благоустройства. В этом году оно началось 26 апреля. 30 мая акция завершится.

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