Благоустройство двух объектов завершено в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края завершились работы по благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В эксплуатацию сданы сразу два объекта, которые жители в прошлом году выбрали путем голосования.

Обе площадки находятся в селе Георгиевка, сообщает Vostokmedia. Одна из них представляет собой сквер возле двух мемориалов, а вторая предназначена для проведения концертов и других массовых мероприятий.

Как напоминает ИА AmurMedia, в рамках нацпроекта ежегодно проходит голосование за объекты, которые жители выбирают для благоустройства. В этом году оно началось 26 апреля. 30 мая акция завершится.