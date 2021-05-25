В мэрии Омска заявили об аварийном состоянии главных фонтанов города

Главные фонтаны Омска находятся в аварийном состоянии и на данный момент не могут быть открыты. Об этом заявили в администрации города.

«Так как фонтаны являются аварийными, их эксплуатация в таком состоянии является недопустимой и небезопасной для граждан. Для того чтобы запустить фонтаны, необходимо провести их капитальный ремонт», — цитирует сообщение властей ИА «Город55».

Речь идет о фонтанах в скверах 30-летия ВЛКСМ, имени Дзержинского и Первомайском, а также фонтане перед Музыкальным театром. Вопрос о техническом освидетельствовании состояния объектов сейчас прорабатывается. Также решается вопрос о разработке проектов капремонта.

В пресс-службе «ОмскВодоканала» информацию подтвердили. В организации отметили, что фонтаны находились в аварийном состоянии еще до их передачи на баланс города.

30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице. Одновременный запуск фонтанов произошел на ВДНХ, Поклонной горе и на Манеже.