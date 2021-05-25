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Бывший парень Бузовой стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2»

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Блогер Давид Манукян, который ранее состоял в отношениях с певицей Ольгой Бузовой, стал новым ведущим шоу «Дом-2», которое уже месяц выходит на телеканале «Ю».

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Манукян уже приступил к съемкам. Увидеть его на российских телеэкранах в роли ведущего можно будет уже с 1 июня.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю всё настоящее, а у них нет сценария!» — рассказал в беседе с kp.ru новый ведущий телепроекта.

Уточняется, что Ольга Бузова, которая приобрела известность благодаря съемкам на телепроекте, перестала быть ведущей в начале текущего года.

22 января Бузова на своей странице в Instagram объявила о расставании с Манукяном. Кроме того, она опубликовала фрагменты переписки с блогером, в которых она назвала его чудовищем и обвинила в избиениях.

18 декабря 2020 года стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Последний эпизод вышел 30 декабря. Уже 2 апреля 2021 стало известно, что новый сезон телевизионного проекта «Дом-2» будет запущен на телеканале «Ю».

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