Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве, сообщается на сайте Кремля во вторник, 25 мая.

В ходе встречи главы государств намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса, а также проблематику стратегической стабильности.

Информацию о дате и месте встречи подтвердили в Белом доме.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если встреча Путина и Байдена состоится, то главы государств обсудят, в частности, стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

13 апреля в ходе телефонного разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.