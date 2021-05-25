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В 10 млрд рублей оценили благоустройство дворов в Псковской области

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От 8 млрд до 10 млрд рублей потребуется на благоустройство дворов в Псковской области. Такие цифры озвучил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов.

По его оценкам, на благоустройство общественных территорий потребуется около 5 млрд рублей. За пять лет была выделена сумма 1 млрд рублей. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

За время существования проекта «Комфортная городская среда» в регионе благоустроили 575 территорий. Грахов напомнил, что места для благоустройства местные жители определяют сами в ходе голосования. На данный момент ведется голосование для проведения работ в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Пскове двум общественным территориям присвоят наименования «сквер Пограничников» и «сквер Молодежи».

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