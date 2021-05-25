В Минпромторге заявили о конкурентоспособности цены на «Спутник V»

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил, что стоимость российских вакцин от коронавируса скорее ниже, чем у производителей из других стран, отметив, что стоимость отечественного препарата «Спутник V» является «вполне конкурентоспособной».

Также, по его словам, производители вакцин от COVID-19 в России способны обеспечить потребности населения страны в препаратах в случае увеличения спроса.

«Ну это тоже немного закрытая информация, поэтому я ограничиваюсь коротким ответом: «Сможем». Тут еще такая история: дело в том, что площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть», — рассказал Осьмаков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 25 мая.

На сегодняшний день на территории РФ для вакцинации доступны три препарата, предельные цены на которые в России ранее были согласованы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это «Спутник V», стоимость которой равна 866,81 рубля, «ЭпиВакКорона» — 842,02 рубля и «КовиВак» — 866 рублей.

Ранее в этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавирусной инфекции должно быть привито 60% взрослого населения России.

Мурашко заявил, что переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах России может вакцинация. Он отметил, что врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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